عبد الرحمن مجدي: أطمح في الاحتراف.. وأطالب جماهير الإسماعيلي بهذا الأمر

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب عبد الرحمن مجدي، نجم نادي الإسماعيلي عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفريق على الداخلية بهدف نظيف، في المباراة التي أُقيمت ضمن منافسات الدوري العام".

وقال عبد الرحمن مجدي في تصريحات تليفزيونية "كنت أريد مساعدة الفريق بعدما أهدرت فرصة مؤكدة، ونجحت في تسجيل هدف الفوز على الداخلية".

وأضاف: "الحمد لله على الفوز، الفترة الماضية شهدت مباريات قوية وكنا غير موفقين في بعضها، ولكن الجهاز الفني بذل مجهودًا كبيرًا، وإن شاء الله تكون هذه هي البداية".

وتابع: "الجهاز الفني يطالبنا بعدم الاستعجال، واللعب لأخر دقيقة، خصوصًا أن فريق الداخلية يتكتل دفاعيًا، والأجواء كانت صعبة، لكننا أسعدنا الجماهير".

وأكمل: "الجميع في الإسماعيلي يحب النادي، ولكن عليهم أن يفهموا أنه كانت هناك أزمات، والعديد من النجوم غادروا في بداية الموسم، إلا أن اللاعبين الشباب يساعدون الفريق حاليًا".

وواصل: "أطالب جماهير نادي الإسماعيلي بالصبر، وعدم التعجل في التقدم، وأهدي لهم الفوز على الداخلية".

وأتم عبد الرحمن مجدي تصريحاته قائلًا: "كنت أريد الاحتراف في بداية الموسم الجاري، وإن شاء الله تُتاح لي الفرصة في هذا الموسم".