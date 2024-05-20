شكرا لقرائتكم خبر عن الغرامة والترحيل.. تعرف إلى تفاصيل عقوبة مخالفة أنظمة الحج والان نبدء بالتفاصيل

الترحيل والمنع من دخول المملكة للمقيمين المخالفين.

مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.

أعلنت وزارة الحج والعمرة إقرار عقوبة لمخالفة أنظمة الحج، تشمل غرام قيمتها 10 آلاف ريال، وترحيل المخالف.ووضحت الوزارة أن كل من يضبط في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بدون تصريح حج من المواطنين والمقيمين والزوار، يُطبق عليه: