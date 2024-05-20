الارشيف / اخبار السعوديه

الغرامة والترحيل.. تعرف إلى تفاصيل عقوبة مخالفة أنظمة الحج

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الحج والعمرة إقرار عقوبة لمخالفة أنظمة الحج، تشمل غرام قيمتها 10 آلاف ريال، وترحيل المخالف.
ووضحت الوزارة أن كل من يضبط في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بدون تصريح حج من المواطنين والمقيمين والزوار، يُطبق عليه:
  • الترحيل والمنع من دخول المملكة للمقيمين المخالفين.
  • مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.
