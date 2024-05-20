شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن البيئي" تضبط مخالفين لقطع الأشجار وتخزين الحطب المحلي بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لقطعهما الأشجار وتخزين الحطب المحلي وتحويله إلى فحم في منطقة مكة المكرمة بحوزتهم (2150) مترًا مكعبًا من الفحم المحلي, و(1800) متر مكعب من الحطب المحلي.

وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وتسليم الكميات المضبوطة للجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدةً أن عقوبة قطع الأشجار تصل إلى (20,000) ريال لكل شجرة، وعقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16،000) ريال لكل متر مكعب.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

