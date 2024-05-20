شكرا لقرائتكم خبر عن الجنائية الدولية: "نتنياهو" يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت المحكمة الجنائية الدولية إن هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن ئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يطلب إصدار مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الدفاع جالانت، بحسب ما ذكرته رويترز.

وأوضح مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من قادة حركة المقاومة "حماس"، لما ينسب لهم من دور في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال السابع من أكتوبر على إسرائيل، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

