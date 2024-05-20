شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار غزيرة ورياح على العرضيات وحائل وعسير والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة بالصور| استعدادات لاستقبال 14 ألف حاج عماني هذا الموسم "بيئة مكة" تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للنحل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم الاثنين، من هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة على محافظة العرضيات، تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول وصواعق رعدية.ونبَّه المركز بمنطقة حائل من أمطار رعدية ‏ونشاط في ‏الرياح السطحية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍ في مدى ‏الرؤية الأفقية.‏كما نبّه المركز من تكون أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.وبيّن المركز أن كل الحالات تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 11 مساءً.