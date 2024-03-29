الليلة.. الأهلي يخشى مفاجآت سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة إلى ملعب (بنجامين مكابي) بمدينة دار السلام التنزانية لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين الأهلي ومضيفه سيمبا التنزاني بصافرة الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيل بافتتاح منافسات جولة الذهاب لدور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

صعد الأهلي لربع النهائي بعدما تخطى عقبة سان جورج الإثيوبي في دور الـ32 ثم تصدر المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة بدون تلقي أي هزيمة خلال 8 مباريات بالبطولة.

وصعد سيمبا التنزاني وصيفاً للمجموعة الثانية بعدما حصد 9 نقاط بانتصارين و3 تعادلات وهزيمة وحيدة ليتأهل على حساب الوداد المغربي وصيف النسخة الماضية.

وواجه الأهلي منافسه سيمبا في تنزانيا 4 مرات خسر خلال 3 لقاءات بنتيجة 1-2 في كأس الكؤوس الأفريقية عام 1985 ثم خسر بنتيجة 0-1 في دوري أبطال أفريقيا 2019 وخسر بنفس النتيجة بدوري الأبطال 2021 وتعادلا بنتيجة 2-2 في الدوري الأفريقي خلال شهر أكتوبر الماضي.

كولر يتحدى الغيابات.. ويتسلح بمثلث الرعب الهجومي

ويعاني الأهلي عدة غيابات مؤثرة في تشكيلته الأساسية بسبب الإصابات على رأسها حارس المرمى محمد الشناوي وإمام عاشور وياسر إبراهيم والمالي أليو ديانج والفلسطيني وسام أبو علي وكريم وليد "نيدفيد" ومحمد الضاوي "كريستو" بجانب عدم قيد الثنائي عمر كمال والحارس محمود الزنفلي لعدم القيد الأفريقي.

ويعول الأهلي على مثلث الرعب الهجومي بقيادة حسين الشحات هداف الفريق بدوري أبطال أفريقيا والجنوب أفريقي بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا.

ويراهن سيمبا بقيادة مدربه الجزائري عبد الحق بنشيخة على الأداء الجماعي للفريق التنزاني كما يأمل بنشيخة تكرار سيناريو التفوق على الأهلي الذي حققه مع فريقه السابق اتحاد العاصمة الجزائري ببطولة كأس السوبر الأفريقي.