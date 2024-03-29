موعد مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال أفريقيا.. والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم للنادي الاهلي ضيفًا ثقيلاً على مضيفه سيمبا التنزاني في المباراة المرتقبة التي تجمعهما مساء اليوم الجمعة على ملعب بنجامين مكابي بمدينة دار السلام التنزانية، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

يخوض الأهلي لقاء اليوم بحثًا عن استكمال مسيرته نحو الحفاظ على لقبه الذي حققه الموسم الماضي، وذلك رغم الغيابات المؤثرة التي يعاني منها الفريق بسبب الإصابات، وعلى رأسها حارس المرمى محمد الشناوي وإمام عاشور وياسر إبراهيم والمالي أليو ديانج والفلسطيني وسام أبو علي وكريم وليد "نيدفيد" ومحمد الضاوي "كريستو"، بجانب عدم قيد الثنائي عمر كمال والحارس محمود الزنفلي، لعدم القيد الأفريقي.

على الجانب الآخر يراهن سيمبا، بقيادة مدربه الجزائري عبد الحق بنشيخة، على الأداء الجماعي للفريق التنزاني، كما يأمل بنشيخة تكرار سيناريو التفوق على الأهلي الذي حققه مع فريقه السابق اتحاد العاصمة الجزائري ببطولة كأس السوبر الأفريقي.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال أفريقيا:

تنطلق مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في التاسعة مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا

تنقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بشكل حصري عبر شبكة قنوات بين سبورتس.