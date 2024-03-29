جوارديولا يعلن غياب ثنائي مانشستر سيتي عن موقعة آرسنال

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الأسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، عن موقف المصابين من خوض مباراة القمة أمام آرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم قبل موقعة آرسنال : " أن الثنائي كايل ووكر وجون ستونز خارج القائمة الأساسية لعدم جاهزيتهم للمباراة"

موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال

ويستعد مانشستر سيتي لخوض مباراة حاسمة أمام آرسنال غدًا السبت ضمن مباريات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تبدأ في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويتصدر فريق أرسنال الذي يلعب بين النجم المصرى محمد الننى، جدول ترتيب الجدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثاني برصيد 64 نقطة، بينما يحتل السيتي المركز الثالث برصيد 63 نقطة.