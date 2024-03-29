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بالأرقام.. رونالدو وماني وتاليسكا ثلاثي مرعب يقود هجوم النصر

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ياسر رشاد - القاهرة - يقدم ثلاثي فريق النصر رونالدو و ساديو ماني و تاليسكا أرقامًا مميزة بقيص العالمي خلال مشاكتهم بالموسم الكروي الحالي، نجح من خلاله في وضع الفريق بالمركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن.

وساهم الثلاثي في معظم الأهداف التي سجلها الفريق في مشاركاته بالموسم الحالي بجميع المسابقات، وقدم 47 مُساهمة، بينما قدن تاليسكا 32 مُساهمة وساديو ماني  20 مُساهمة تهديفية.

ويستعد النصر لمواجهة الطائي غدًا السبت في المباراة التي ستجمع بينهما غدًا السبت على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع المباراة عبر قناة SSC HD الحاصلة على حقوق بث دوري روشن هذا الموسم.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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