«الهلال الأحمر» تدعم تسوية أوضاع 80 فرداً من نزلاء «عقابية» رأس الخيمة

ابوظبي - سيف اليزيد - مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في إمارة رأس الخيمة عن دعمها لتسوية أوضاع 80 فرداً من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز المسؤولية المجتمعية وتقديم الدعم للفئات المحتاجة، بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة.وتأتي هذه المبادرة في إطار الشراكة المؤسسية الفاعلة بين الهيئة والمؤسسة العقابية، حيث قام وفد رسمي من المؤسسة بزيارة مقر الهلال الأحمر في رأس الخيمة، وكان في استقبالهم مدير المركز وعدد من رؤساء الأقسام وخلال الزيارة، اطّلع الوفد على أبرز البرامج والمبادرات التي تنفذها الهيئة على المستوى المحلي، والتي تستهدف دعم مختلف شرائح المجتمع، لا سيما الفئات الأكثر حاجة.

وأكد المقدم حمد خالد المطر، مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية بالإنابة، أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو إعادة دمج النزلاء في المجتمع، مشيراً إلى أن تسوية أوضاعهم تفتح أمامهم أبواب الأمل لبداية جديدة قائمة على الاستقرار والاندماج الإيجابي. وأضاف أن التعاون مع الهلال الأحمر يعكس حرص الجهات الحكومية على تبني مبادرات إنسانية تسهم في تعزيز الأمن المجتمعي، في خطوة إنسانية تعكس قيم التكافل والتراحم في دولة الإمارات.

من جانبه، أوضح راشد محمد الكعبي، مدير مركز الهلال الأحمر في رأس الخيمة، أن الهيئة نجحت في تسوية أوضاع 80 نزيلاً، في مبادرة تعكس القيم الإنسانية الراسخة في المجتمع الإماراتي، مؤكداً أن هذه الجهود لا تقتصر على تقديم الدعم المادي فحسب، بل تمتد لتشمل دعم الأفراد نفسياً واجتماعياً، ومنحهم فرصة حقيقية لبداية جديدة.

وأشار الكعبي إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات النوعية التي تهدف إلى تعزيز الشراكات مع المؤسسات المختلفة، بما يسهم في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة. كما ثمّن دور المحسنين والداعمين، الذين كان لعطائهم الأثر الكبير في إنجاح هذه المبادرات الإنسانية.

وفي ختام الزيارة، تم تسليم الدعم المطلوب لتسوية أوضاع المستفيدين، في مشهد يعكس روح التعاون والتكافل بين مختلف الجهات، ويؤكد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمواصلة مسيرتها في دعم العمل الإنساني وترسيخ قيم العطاء والتسامح في المجتمع.