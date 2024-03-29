ريال مدريد يسعى لتحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - لا يكتفي نادي ريال مدريد الإسباني، بتصدر الدوري في موسم 2023-2024، بل يطمح إلى أن يصبح ملكاً لجميع الأرقام القياسية للمسابقة في كل جوانبها.

وتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني، بعد مرور 29 جولة، حيث حصل على 72 نقطة، بفارق 8 نقاط عن برشلونة الحامل للقب وصاحب المركز الثاني.

وسيعود النادي الملكي لمواصلة السعي، في استعادة لقب الليجا عندما يواجه فريق أتلتيك بلباو، يوم الأحد المقبل على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في إطار الأسبوع الـ 30 من البطولة.

ريال مدريد ملك الأرقام في الدوري الإسباني

بالإضافة إلى تربعه صدارة الدوري، فإن ريال مدريد هو الأكثر تسجيلا للأهداف، حيث يتمتع بالهجوم الأقوى في المسابقة بعد تسجيله 64 هدفًا في 29 مباراة.

ريال مدريد

تتمتع كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بأفضل خط دفاع في الدوري، حيث لم يتلقى إلا 20 هدفاً فقط.

بخلاف ذلك، يُعد ريال مدريد الأكثر دقة في التصويب، على المرمى بعد تهديده للخصوم بـ 187 تسديدة حتى الآن.

فيما يتعلق بارتكاب الأخطاء في المباريات، يعتبر المرينجي الفريق الأقل بعدما ارتكب لاعبوه لـ 288 خطأ، وهو أيضًا الأقل حصولًا على إنذارات بواقع 42 بطاقة صفراء.