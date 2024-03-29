موعد مباراة الاهلي ضد سيمبا في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

يقدم “كورة 365” موعد مباراة الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي القادمة أمام نظيره سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفاز فريق الاهلي على نظيره سيمبا التنزاني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب بنجامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام.

وسجل هدف الفوز لصالح الأحمر اللاعب أحمد نبيل كوكا بالدقيقة 5 بعد كرة عرضية من محمد هاني.

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موعد مباراة الاهلي صد سيمبا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

سيلاقي فريق الاهلي في مباراة القادمة نظيره سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وستقام مباراة الأحمر ضد الفريق التنزاني يوم الجمعة الموافق 4 إبريل المقبل، على ستاد القاهرة الدولي.

وستنطلق صافرة بداية مباراة الاهلي ضد سيمبا في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.