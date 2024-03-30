الامارات | محمد بن راشد: «كأس دبي العالمي» جعل من دبي ملتقى عالمياً للسباقات الكبرى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضيوف كأس دبي العالمي للخيول في نسخته الـ28، التي تنطلق اليوم، مثمناً سموه روح التعاون بين مختلف مؤسسات السباقات في المنطقة، التي مهدت الطريق لهذه الأمسية.

وتنطلق أمسية كأس دبي العالمي، اليوم، على مضمار «ميدان»، وتبلغ جوائز أشواطها التسعة 30.5 مليون دولار (نحو 112 مليون درهم)، ويتنافس على ألقابها 119 من صفوة الجياد المحلية والعالمية، من 14 دولة.

وقال سموه بكلمة في كتاب البطولة: «نرحّب بجميع المشاركين في الدورة الـ28 لكأس دبي العالمي، مستلهمين الإرث التاريخي لرياضات الخيل في الدولة، ومتطلّعين إلى مستقبل مشرق للسباقات في دبي والمنطقة والعالم، فمنذ تأسيسه في 1996، سعى هذا الحدث لجعل دبي ملتقى عالمياً للسباقات الكبرى، لتثبت على مدار أكثر من ربع قرن، استحقاقها أن تكون المقر الأمثل لاستضافة أكبر تجمّع لأفضل الخيول، والترحيب بأهلها من حول العالم».

وأضاف سموه: «يأتي انطلاق هذه النسخة من كأس دبي العالمي في وقت تواصل فيه دولة الإمارات تأكيد التزامها الكامل بمفاهيم وممارسات الاستدامة، مع إعلان أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمديد (عام الاستدامة) ليشمل العام 2024، سعياً لحماية البيئة وصيانة الموارد كأولوية أساسية ضمن نهج الاستدامة الراسخ في دولتنا».

وتابع سموه: «ومع تمسكنا بنهج الاستدامة، نعتز بإنجازات عام مضى، مع تصدُّر عدد من الفائزين في نسخة العام الفائت من الكأس مراتب متقدمة في التصنيف الرسمي لأفضل الخيول في العالم للعام 2023، بينما تم تصنيف عدد من سباقات تلك الأمسية ضمن أفضل 100 سباق عالمياً، بما في ذلك تصنيف سباق (لونجين دبي شيما كلاسيك) كثاني أفضل سباق في العالم، فيما نال الفائز به (إكوينوكس) لقب أفضل حصان سباق في العالم للعام 2023».

وأكمل سموه: «يسعدنا في نسخة هذا العام من الكأس انضمام عدد كبير من المنافسين الدوليين رفيعي المستوى، بينهم عشرات الفائزين بسباقات الفئة الأولى، كما تسعدنا عودة مجموعة من الفائزين بألقاب العام الماضي، ونصف الخيول الستة الأعلى تصنيفاً حالياً في العالم».

وأوضح سموه: «بطموحنا الدائم إلى مستقبل أكثر ازدهاراً لسباقات الخيل، نثمّن روح التعاون بين مختلف مؤسسات السباقات في المنطقة، والتي مهدت الطريق وصولاً لهذه الأمسية وغيرها من السباقات التي نعتز بتميزها على مستوى المنطقة، بما لهذا التخطيط المُسبق والتنسيق المستمر للسباقات بين دول الخليج العربي من أثر إيجابي كبير يبشر بازدهار السباقات في المنطقة والعالم».

وختم سموه: «كل الشكر والتقدير للمُلّاك والفرسان والمدربين المشاركين في كأس دبي العالمي 2024، راجين لهم جميعاً التوفيق على مضمار ميدان، مع أمنياتنا لجميع ضيوفنا بإقامة هانئة.. ونحيّي جهود فريق العمل بنادي دبي لسباق الخيل، في جعل نسخة هذا العام تجربة أخرى متميزة في رصيد دبي وسجل سباقات الخيل العالمية».

نائب رئيس الدولة:

تسعدنا عودة مجموعة من الفائزين بألقاب العام الماضي، ونصف الخيول الستة الأعلى تصنيفاً حالياً في العالم.

يأتي انطلاق هذه النسخة في وقت تواصل فيه الدولة تأكيد التزامها الكامل بمفاهيم وممارسات الاستدامة.