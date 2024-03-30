رياض محرز يغرد منفردا بقائمة الأكثر مساهمة تهديفية في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - أصبح رياض محرز أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في دوري المحترفين خلال الموسم الجاري برصيد 11 تمريرة.

وتفوق محرز على كريستيانو رونالدو، حيث يمتلك "الدون" 9 تمريرات حاسمة قابلة للزيادة في مباراة اليوم ضد الطائي.



ووصل محرز إلى 21 مساهمة تهديفية مع "الراقي" خلال 26 مباراة خاضها بمختلف المسابقات، حيث سجل 10 وصنع 11.

جدير بالذكر أن الأهلي رفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث، قبل أيام قليلة من مواجهة الاتحاد في ديربي جدة.

أهلي جدة يخطف تعادلا من الاتفاق 2/2 في الدوري السعودي

حقق فريق أهلي جدة التعادل مع مضيفه الاتفاق بنتيجة 2-2 ضمن فاعليات الجولة رقم 25 من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.