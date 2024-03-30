قائمة ريال مدريد لمباراة أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب نادي ريال مدريد القائمة المستدعاة لخوض مباراة أتلتيك بيلباو المقررة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وتقام مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو على ملعب "سانتياجو برنانيو" مساء غدًا الأحد، في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة ضمن مواجهات الجولة الثلاثون من الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة ريال مدريد غياب المهاجم البرازيلي، فينيسيوس جونيور، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وعاد المدافع البرازيلي، إيدير ميليتاو، بعد تعافيه من الإصابة بالرباط الصليبي.

قائمة ريال مدريد..

حراسة المرمى: لونين، كيبا، بينيرو.

خط الدفاع: كارفاخال، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فيران جارسيا، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، تشواميني، داني سيبايوس، أردا جولر.

خط الهجوم: خوسيلو، إبراهيم دياز، رودريجو.