شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار تذاكر مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة تذكرتى عبر موقعها الالكترونى تذاكر مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى، المقرر لها العاشرة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى إياب ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا، وجاءت كالتالي:

المقصورة: 750 جنيها.

الدرجة الأولى يسار: 200 جنيه.

الدرجة الثالثة يسار 100 جنيه.

الدرجة الثالثة يمين: 100 جنيه.

وحقق الأهلي فوزًا مهمًّا خارج الأرض بالفوز على سيمبا بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا ‏فى الدقيقة الخامسة من زمن المباراة التى جمعت الفريقين فى ذهاب ربع نهائي ‏دوري أبطال أفريقيا.‏



ويلتقي الأهلي وسيمبا في العاشرة مساء الجمعة المقبلة باستاد القاهرة فى إياب ربع النهائي لحجز بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي.‏



وحصل مسئولو النادي الأهلي على موافقة من الجهات المعنية بحضور 30 ألف مُشجع مباراة سيمبا التنزاني بإستاد القاهرة لدعم المارد الأحمر



وأوقعت قرعة دور الثمانية الإفريقى فى مواجهة مع سيمبا التنزانى على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مازيمبى الكونغولى وبترو أتلتيكيو الأنجولى فى نصف نهائى البطولة القارية التى يحمل الأهلى لقبها.