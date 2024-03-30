10 لاعبين يغيبون عن الزمالك فى مباراة فيوتشر بالكونفدرالية غداً

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القاهرة - سامية سيد - يغيب 10 لاعبين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها غداً، الأحد، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وجاءت قائمة الغيابات كالتالى..

1- محمود علاء لأسباب فنية

2- محمد أشرف روقا بسبب عدم التعافي من الإصابة

3- محمد عاطف لأسباب فنية

4- عبد الله السعيد بسبب عدم القيد الأفريقي

5- ناصر ماهر بسبب عدم القيد الأفريقي

3- سيف فاروق جعفر بسبب عدم القيد الأفريقي

4- محمود حمدي الونش بسبب إصابة بقطع فى الرباط الصليبي

5- محمد عبد الشافي بسبب إصابة بقطع فى الرباط الصليبي

6- السنغالى إبراهيما نداي بسبب مزق فى العضلة الضامة وعدم التعافى حتى الآن

10 - موتيابا لتأخر وصوله من أوغندا حتى الآن.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، القائمة التي ستخوض مباراة مودرن فيوتشر، فى ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الأحد باستاد السلام.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - مهاب ياسر - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما.

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.