شكرا لقرائتكم خبر عن كابتن كارتون.. أسامة عبد الكريم: أحب علاء الدين والمصباح لتحقيق الأمنيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشخصيات الكرتونية ليست دائما للسخرية أو وهمية من خيال المؤلف، لكن تقدم رسائل لكل من يشاهدها سواء أطفال أو كبار، وهو ما يظهر من تأثيرها على بعض من يشاهدها ويتابعها.

نقدم لكم حلقات "كابتن كارتون" ليكشف نجوم الرياضة عن أكثر الشخصيات الكرتونية التى تشبههم إلى حد كبير، من حيث الشخصية وطريقة التفكير والأسلوب والأهداف.

نجمنا اليوم فى كابتن كارتون هو أسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي السابق.

قال أسامة عبد الكريم، إن الشخصيات الكرتونية التى أثرت فيه وكان يتمنى أن يكون مثلها هى علاء الدين والمصباح السحرى.

وأضاف عبدالكريم، أن سبب حبه لشخصية كرتون علاء الدين هو تحقيق الامنيات التى يتمناها وإسعاد الناس من حوله.