ريال مدريد في اختبار صعب أمام أتلتيك بلباو في الدوري الاسباني الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريق ريال مدريد، أمام نظيره أتلتيك بلباو، مساء اليوم، في المواجهة المنتظرة التى ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 30 لبطولة الدوري الإسباني.

يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، جمعها من الفوز في 22 مباراة، والتعادل في 6 لقاءات، وخسر مرة وحيدة.

بينما يأتي فريق أتلتيك بيلباو في المركز الرابع برصيد 56 نقطة، حققها من خلال الفوز في 16 مباراة، وتعادل في 8 لقاءات، وخسر في 5 مواجهات.

تصريحات أنشيلوتي

وكشف أنشيلوتي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "لقد تعافى اللاعبون الدوليون بشكل جيد، واجهنا مشكلة صغيرة مع كامافينجا لكنه تدرب اليوم بشكل طبيعي، ولدينا مشاعر جيدة".

وأضاف: "نحن نلعب ضد فريق يقدم موسمًا رائعًا ويلعب بكثافة كبيرة، مباراة مهمة نأتي إليها بكل ثقة".

وعن ميليتاو، قال أنشيلوتي: "ميليتاو سيعود غداً وهذا هو الخبر الأهم، إنه ليس جاهزًا بنسبة 100%، لكنه بخير من الإصابة، إنها أخبار جيدة جدًا بالنسبة لنا، لم نكن محظوظين بإصابة كورتوا، لكنه سيعود قريبًا".