شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الريشة الطائرة: حل المنتخب لعدم تحقيق ميداليات ذهبية فى الألعاب الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف على حسب الله، رئيس اتحاد الريشة الطائرة ، عن عدم رضاه عن غياب الميداليات الذهبية عن فراعنة اللعبة فى دورة الألعاب الأفريقية التى اختتمت مؤخرا فى أكرا بغانا، مؤكدا على قرار حل المنتخب.

وقال حسب الله، فى تصريح لـ ”الخليج 365”، إنه قرر تشكيل لجنة لدراسة سبب تراجع النتائج خلال المرحلة المقبلة والابتعاد عن التصنيف الأفريقى، مؤكداً أنه سيتم تقييم أوضاع لاعبي المنتخب خلال الفترة المقبلة استعدادًا لتشكيل المنتخب مرة أخرى بهدف الإعداد للبطولات القادمة.

وأعلن الدكتور علي حسب الله أن هذا القرار يهدف لتصحيح المسار خلال الفترة المقبلة لاسيما أن الاتحاد يسعى لعملية الإحلال والتجديد بشكل علمى مدروس.

وكان لاعبو المنتخب الوطني قد حققوا 4 ميداليات خلال مشاركتهم بدورة الألعاب الأفريقية رقم 13 والتى استضافتها العاصمة الغانية "أكرا" خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الجاري، بواقع فضية و3 برونزيات.