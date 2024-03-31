شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ غداً الاستعداد لمباراة العودة أمام سيمبا فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء غد، الاثنين، الاستعداد لمباراة سيمبا، المقرر لها العاشرة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووصلت بعثة الأهلي صباح السبت إلى القاهرة قادمة من تنزانيا بعد الفوز على سيمبا بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول، بملعب بنجامين مكابا فى ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

وحصل فريق الأهلي على راحة 48 ساعة على أن يبدأ مساء الاثنين الاستعداد للمباراة التي سيحضرها 30 ألف مُشجع حصل الأهلي على موافقة بهم لحضور المباراة.

على صعيد آخر، شهدت حالة وسام أبو علي مهاجم الأهلي تحسنا واضحا خلال الأيام الماضية، وشارك فى تدريبات اللاعبين المُستبعدين من رحلة تنزانيا الأخيرة، ما يُبشّر بإمكانية لحاقه بمباراة سيمبا التنزاني الجمعة المقبل فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الجهاز الفني للأهلي استبعد وسام أبو علي من مباريات الفريق الماضية، وأهمها مباراة الزمالك بنهائي كأس مصر، ثم أكثر من مباراة بدوري أبطال أفريقيا والدوري، وغاب كذلك عن رحلة تنزانيا الأخيرة بسبب الإصابة فى العضلة الخلفية.

وتلقى الجهاز الفني للأهلي خبرا سارا خلال وجوده فى تنزانيا، حيث شارك وسام أبو علي في تدريبات اللاعبين الذين غابوا عن رحلة تنزانيا للإصابة أو لعدم القيد الأفريقي، بما يرفع من فرص مشاركته فى مباراة العودة أمام سيمبا فى العاشرة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة.