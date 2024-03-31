شكرا لقرائتكم خبر عن ألينا مولكوڤا تخضع للكشف الطبى تمهيدًا للانضمام لسيدات يد الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلى، أن الايستونية "ألينا مولكوڤا" المرشحة للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة اليد سيدات فى بطولتي السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس سوف تصل إلى القاهرة خلال الساعات القادمة.

وأوضح أن اللاعبة سوف تخضع للكشف الطبي فور وصولها إلى القاهرة؛ لحسم التعاقد معها، خاصة أنها تمتلك قدرات فنية كبيرة، وتم ترشيحها للجهاز الفني بقيادة محمد عادل بناءً على سيرتها الذاتية المميزة.

وأشار العوضي، فى تصريح للموقع الرسمى، إلى أن اللاعبة ألينا تشغل المركز الظهير الأيسر، وتمتلك خبرات كبيرة.

وأعلن خالد العوضي، مؤخرا، التعاقد مع أبو الفتوح أحمد "حماصة" للانضمام إلى الفريق الأول لكرة اليد رجال خلال بطولتى كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس.