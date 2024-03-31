كلوب : حققنا فوزا مستحقا على برايتون

ياسر رشاد - القاهرة - بعد الفوز الهام الذي حققه فريقه على منافسة برايتون ضمن مباريات الاسبوع التاسع والعشرين لبطولة الدوري الأنجليزي الممتاز، اعرب يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن ارتياحه الشديد للفوز الصعب الذي حققه فريق في الميرسيسايد .

وكان ليفربول قد وحد نفسه متأخرا في النتيجة منذ الدقيقة الثانية من أحداث المباراة عندما تقدم برايتون بصاروخية من داني ويلبك نحم برايتون الا ان ليفربول نجح في العودة إلى المباراة عن طريق الكولومبي لويس دياز ثم عاد الملك المصري محمد صلاح ليمنح ليفربول نقاط المباراة الثلاث في الشوط الثاني ليحتل ليفربول قمة البريميرلييج منتظرا نتيجة مباراة مانشيستر سيتي مع الارسنال على ملعب الأتحاد.

الفوز الذي حققه ليفربول هو الاول له على برايتون في الدوري الانجليزي منذ 2022 والثاني في اخر ١١ مباراة بين الفريقين .

وعقب المباراة وفي تصريحات لشبكة BBC قال يورجن كلوب : لم أكن احبذ ان نبدأ المباراة بهذه الطريقة وان نلهث خلف النتيجة منذ الدقيقة الثانية كنت اتمنى ان نفوز بأربعة او خمسة اهداف لكن في النهاية فزنا بالنقاط الثلاث وقدمنا الأداء الأفضل لنا امام برايتون تحت قيادة روبرتو دي زربي .

وأضاف يورجن كلوب : اللعب بهدوء وحكمة كان هو الطريق نحو الفوز بالمباراة . لم نكن متعجلين في اللعب رغم أهمية المباراة . فريق برايتون فريق رائع للغاية وهذا هو المقياس لأدائنا اليوم ان نحقق فوزا على فريق كبير، احترمهم كثيرا واتمنى لهم التوفيق في المباريات القادمة .