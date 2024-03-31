شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين ينتظرون المشاركة الأولى مع الزمالك أفريقياً أمام مودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر فى ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية، فى المباراة المقرر لها التاسعة مساء اليوم باستاد السلام.

وهناك 3 لاعبين فى الفريق الأبيض ينتظرون المشاركة الأولى مع الزمالك أفريقياً، وهم كل من مهاب ياسر، وزياد كمال، ومحمد شحاتة، حيث ينتظرون أن يعتمد عليهم جوميز في المباراة ويكونوا من ضمن تشكيل الفريق في المواجهة المرتقبة.

وسبق وانضم من الصفقات الجديدة بالزمالك كل من ياسر حمد، محمد شحاتة، ترافيس موتيابا، أحمد حمدى، محمد عاطف، ومهاب ياسر إلى قائمة الفريق قبل مباراة أبو سليم بالكونفدرالية، لكن لم يشارك سوى أحمد حمدى، وياسر حمد، ومحمد عاطف في المباراة، وبالتالى ينتظر الثلاثى زياد كمال، ومحمد شحاتة، ومهاب ياسر المشاركة الأولى أفريقيا مع جوزيه جوميز في المباراة.

وتأهل الزمالك إلى ربع النهائي، بعدما تصدر الفريق الأبيض مجموعته برصيد 16 نقطة، حصدها أبناء ميت عقبة عقب الفوز في 5 مباريات والتعادل فى لقاء وحيد، ولم يتذوق الزمالك طعم الهزيمة خلال دور المجموعات.

بينما تأهل فريق مودرن فيوتشر إلى ربع النهائي بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 11 نقطة، بعد الفوز فى ثلاث مباريات والتعادل فى مباراتين والخسارة فى لقاء.