شكرا لقرائتكم خبر عن نوستاليجا النجوم.. الهانى سليمان: صلاة التراويح وبوجى وطمطم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوستاليجا هى الحنين إلى الماضى والذى يعيدنا للوراء، والحب الشديد للعصور الماضية بشخصياتها وأحداثها، مع تذكر التفاصيل التى تؤثر فينا بالإيجاب أو السلب.

نجمنا اليوم فى نوستاليجا النجوم هو الهانى سليمان حارس مرمى فريق سموحة. وقال الهانى سليمان، إن هناك بعض الأمور التى بمجرد ذكر اسمها يسترجع الذكريات الرمضانية، مثل بوجى وطمطم، بشخصياته المختلفة.

وأضاف حارس مرمى سموحة، أن صلاة التراويح ينتظرها من العام للعام، كل هذا بالإضافة إلى المواظبة على صلاة الفجرعقب تناول السحور.