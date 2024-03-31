رالي كينيا: روفانبيرا يحرز المركز الاول بسهولة

الرياص - اسماء السيد - نيروبي : فاز الفنلندي كالي روفانبيرا (تويوتا) الأحد برالي كينيا، المرحلة الثالثة من بطولة العالم للراليات، متفوقاً بسهولة على منافسيه على أرضية كانت موحلة أحياناً أو مغبرة أحياناً أخرى.

وسيطر بطل العالم مرتين الذي قرر خوض برنامج جزئي هذا الموسم سيرا على خطى الفرنسي سيباستيان أوجييه، الفائز بلقب البطولة العالمية 8 مرات، على المنافسات من البداية وحتى النهاية منهيا السباق بزمن 3:36.04.0 ساعة بفارق دقيقة و38 ثانية أمام المفاجأة الياباني تاكاموتو تاتسوتا سائق تويوتا أيضا.

وهو الفوز الثاني عشر لروفانبيرا في بطولة العالم للراليات.

وقال روفانبيرا "هذا الرالي صعب جدا! لكننا كنا دائمًا جيدين هنا"، معربا عن سعادته بتفادي المشاكل في كينيا.

وأكدت ثنائية تويوتا سيطرة الصانع الياباني على هذا الرالي الذي يعتبر الأصعب على روزنامة بطولة العالم للراليات. فمنذ عودة "رالي سفاري" إلى الروزنامة العالمية عام 2021، فازت تويوتا بالنسخ الأربع التي أقيمت حتى الآن: مرتان مع أوجييه (2021 و2023) ومثلهما مع روفانبيرا (2022 و2024).

ويخوض أوجييه وروفانبيرا برنامجًا انتقائيًا هذا العام، حيث يشاركان فقط في عدد قليل من أحداث البطولة. وإذا كان من الممكن فهم هذا الاختيار بالنسبة للفرنسي المتوج باللقب العالمي ثماني مرات والبالغ من العمر 40 عامًا، فهو أكثر إثارة للدهشة بالنسبة للفنلندي البالغ من العمر 23 عامًا والذي اختار عدم حصد الألقاب على الفور.

وقرر روفانبيرا عدم المشاركة في المرحلة الاولى في مونتي كارلو، واضطر إلى الانسحاب في الثانية في السويد، وبالتالي فإن فوزه في كينيا أعاده إلى المسار الصحيح. سيغيب عن المرحلة الرابعة في كرواتيا بعد ثلاثة أسابيع، فيما سيكون أوجييه حاضراً.

وعاد المركز الثالث للفرنسي أدريان فورمو (إم سبورت/فورد) الذي استغل انتكاسات سائقي الفريق الكوري الجنوبي هيونداي البلجيكي تييري نوفيل، بطل مونتي كارلو الذي أنهى رالي كينيا في المركز الخامس بفارق أكثر من 10 دقائق عن بطل المرحلة وذلك بسبب مشكلة في مضخة الوقود، بينما اضطر الفنلندي إيسابيكا لابي، الفائز برالي السويد، والإستوني أوت تاناك إلى الانسحاب الجمعة بسبب مشاكل ميكانيكية.

واحتفظ نوفيل بصدارة ترتيب بطولة العالم بفضل فوزه بالمرحلة الاستعراضية "باور ستايج" الأحد والتي تمنح نقاطًا إضافية في البطولة.

واحتل أقرب مطارديه، البريطاني إلفين إيفانز (تويوتا)، المركز الرابع في كينيا رافعا رصيده الى 61 نقطة بفارق ست نقاط خلف نوفيل.

ترتيب الخمسة الأوائل في رالي كينيا:

1. الفنلندي كالي روفانبيرا (تويوتا) 3:36.04.0 ساعات

2. الياباني تاكاموتو كاتسوتا (تويوتا) بفارق 1:37.8 دقيقة

3. الفرنسي أدريان فورمو (ام سبورت فورد) بفارق 2:25.1 د

4. البريطاني إلفين إيفانز (تويوتا) بفارق 4:20.2 د

5. البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) بفارق 10:17.5 د

ترتيب الخمسة الأوائل في بطولة العالم:

1. البلجيكي تييري نوفيل 67 نقطة

2. البريطاني إليفن إيفانز 61

3. الفرنسي أدريان فورمو 46

4. الاستوني أوت تاناك 33