بصورة أحمد رفعت.. لاعبو مودرن فيوتشر يؤدون عملية الإحماء قبل مواجهة الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو مودرن فيوتشر عملية الإحماء قبل مواجهة الزمالك، مرتدين تيشرتات تحمل صورة أحمد رفعت زميلهم بالفريق، دعماً له بعد الوعكة الصحية التي مر بها مؤخراً.

ويستضيف بعد قليل وفي تمام التاسعة مساءً على ملعب استاد السلام فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق الزمالك فى ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك بالكونفدرالية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: باسم علي ، خالد رضا ، علي الفيل ، جوناثان نجويم

وسط: غنام محمد ، محمد صادق ، علي زعزع ، محمد فاروق

هجوم: أحمد عاطف ، علي ياسر

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى ، محمود رزق ، محمد نصير ، محمد محمود ، عبد الكبير الوادي ، محمد ربيعة ، هشام عادل ، كجالي درامي ، محمد زعلوك.

جانب من عملية إحماء مودرن فيوتشر

لاعبو مودرن فيوتشر يرتدون تيشيرتات عليها صورة زميلهم أحمد رفعت

لاعب فريق مودرن فيوتشر يجري عملية الإحماء قبل مواجهة الزمالك

جنش يجرى عملية الإحماء