شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يسجل هدف الزمالك الثانى فى شباك مودرن فيوتشر بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، هدف فريقه الثانى فى شباك مودرن فيوتشر من ركلة جزاء فى الدقيقة 85 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد السلام، بذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتصبح النتيجة 2 / 1.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر، خط الوسط : نبيل عماد دونجا - أحمد حمدي - يوسف أوباما، خط الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

يتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك خلال مواجهة مودرن فيوتشر كل من: محمد صبحي وياسر حمد ومصطفى الزناري وزياد كمال ومحمد شحاتة ومهاب ياسر وأحمد مصطفى "زيزو" وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا.

وجاء تشكيل مودرن فيوتشر على النحو التالي: حراسة المرمى: محمود جنش، الدفاع: باسم علي، خالد رضا، علي الفيل، جوناثان نجويم، الوسط: غنام محمد، محمد صادق، علي زعزع، محمد فاروق، الهجوم: أحمد عاطف، وعلي ياسر.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، محمود رزق، محمد نصير، محمد محمود، عبد الكبير الوادي، محمد ربيعة، هشام عادل، كجالي درامي، محمد زعلوك.