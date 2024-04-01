شكرا لقرائتكم خبر عن الزملك يهزم مودرن فيوتشر 2 - 1 فى ذهاب ربع نهائى الكونفدرالية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك الفوز على مودرن فيوتشر بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد السلام، في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليواصل الفارس الأبيض تفوقه على مودرن فيوتشر على مدار تاريخ مواجهاتهما.

سجل على ياسر هدف التقدم لمودرن فيوتشر، ثم تعادل حمزة المثلوثى للزمالك، قبل أن يسجل أحمد زيزو هدف الفوز لفريقه، ومن المنتظر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل باستاد القاهرة.

مع بداية المباراة كثف مودرن فيوتشر الضغط على الزمالك، وكاد محمد فاروق يسجل الهدف الأول فى الدقيقة الثالثة بضربة رأس جاءت فى العارضة، وارتدت لمحمد عاطف، بعدها بدأ الزمالك يستعيد تركيزه للسيطرة على مجريات المباراة.

وبعد الربع ساعة الأولى سيطر الزمالك على المباراة، واستحوذ بنسبة أكبر من مودرن فيوتشر وبدأ يمثل خطورة على مرمى جنش عن طريق محمود شيكابالا.

ونجح على ياسر لاعب مودرن فيوتشر فى تسجيل هدف التقدم لفريقه من صناعة محمد فاروق بالدقيقة 35، وبعدها أجرى جوزيه جوميز التبديل الأول بخروج يوسف أوباما للإصابة ونزول أحمد مصطفى زيزو.

وفى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، أرسل زيزو كرة من ضربة ركنية، أسكنها حمزة المثلوثى شباك محمود جنش من ضربة رأس متقنة.

وفى الدقيقة 56 أهدر أحمد زيزو فرصة هدف محقق بعدما انفرد بمحمود جنش والذى تصدى للكرة، ثم أجرى جوميز تبديلان بنزول سيف الجزيرى وسامسون أكينولا وخروج شيكابالا وناصر منسى.

وفى الدقيقة 71 أهدر أحمد عاطف فرصة هدف محقق لمودرن فيوتشر، وسدد الكرة فى القائم الأيسر لمحمد عواد، وحصل سامسون أكينولا على البطاقة الصفراء، ثم خرج مصطفى شلبي ودخل محمد شحاتة بديلاً له.

وفى الدقيقة 85 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح سيف الدين الجزيرى، سددها أحمد زيزو ليتقدم على مودرن فيوتشر، ويتلقى البطاقة الصفراء لخلع قميصه.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر، خط الوسط : نبيل عماد دونجا - أحمد حمدي - يوسف أوباما، خط الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

تواجد على مقاعد بدلاء الزمالك خلال مواجهة مودرن فيوتشر كل من محمد صبحي وياسر حمد ومصطفى الزناري وزياد كمال ومحمد شحاتة ومهاب ياسر وأحمد مصطفى "زيزو" وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا.

وجاء تشكيل مودرن فيوتشر على النحو التالي: حراسة المرمى: محمود جنش، الدفاع: باسم علي، خالد رضا، علي الفيل، جوناثان نجويم، الوسط: غنام محمد، محمد صادق، علي زعزع، محمد فاروق، الهجوم: أحمد عاطف، وعلي ياسر.

وجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، محمود رزق، محمد نصير، محمد محمود، عبد الكبير الوادي، محمد ربيعة، هشام عادل، كجالي درامي، محمد زعلوك.