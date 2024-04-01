شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يؤجل اختيار الثلاثى فوق السن فى الأولمبياد لشهر مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجل البرازيلي روجيريو ميكالي الكشف عن الثلاثي المختار فوق السن في قائمة المنتخب الأولمبي لأولمبياد باريس لشهر مايو المقبل، حيث تكون المسابقات الأوروبية انتهت وحسم قراره.

وكشف مصدر في الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي أن ميكالي ينتظر ما ستسفر عنه المنافسات الأوروبية، وأيضا التواصل مع اللاعبين وأنديتهم للسماح باللاعبين للمشاركة ومن ثم الكشف عن اللاعبين الثلاثة المختارين للمشاركة في مصر في أولمبياد باريس.

ووضع ميكالي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ضمن أولوياته للانضمام لكتيبة المنتخب الأولمبي ليكون ضمن الثلاث الكبار، بجانب مصطفى محمد مهاجم نانت وعمر مرموش جناح فرانكفورت، ومحمد عبد المنعم مدافع الأهلي.

وأخطر ميكالي كلًّا من: محمد بركات واللواء جمعة مشهور عضوي المجلس، برغبته في ضم محمد صلاح لأنه سيكون له عامل السحر بالنسبة للاعبين في البطولة وكونه لا يمانع ذلك، ولكن يتوقف الأمر على موافقة ليفربول، على أن يتم إخطار النادي قبل الأولمبياد.

وتنطلق المنافسات الأولمبية في 24 يوليو المقبل، على أن تستمر حتى موعد المباراة النهائية في 10 أغسطس المقبل.