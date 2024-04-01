شكرا لقرائتكم خبر عن 6 من 6.. الزمالك يواصل سجله الرائع أمام مودرن فيوتشر بدون هزيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الزمالك سجله الرائع أمام مودرن فيوتشر، بعدما حول تأخره بهدف لفوز بهدفين، فى ذهاب ربع نهائى كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية"، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب السلام.

6 انتصارات من 6 لقاءات



ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز السادس خلال 6 مباريات أمام فيوتشر، حيث فاز فى اللقاء الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما فاز فى اللقاء الثانى بهدف دون رد، وفاز فى اللقاء الثالث بهدفين مقابل هدف، وفاز الزمالك فى اللقاء الرابع بثلاثة أهداف مقابل هدفين وفى اللقاء الخامس فاز الفارس الأبيض بهدفين دون رد، قبل أن يفوز اليوم بهدفين مقابل هدف.

وتقام مباراة الإياب بين الزمالك ومودرن فيوتشر في 7 أبريل المقبل وسيكون الفارس الأبيض هو صاحب الملعب.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، تعيين طاقم تحكيم مغربي بقيادة الحكم الدولي جلال جيد، لقيادة مباراة الذهاب في ربع النهائي بين الزمالك ومودرن فيوتشر، على أن يقود الجزائري مصطفى غربال مباراة العودة التي تجمع الفريقين في السابع من أبريل المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وحقق فريق الزمالك الفوز على مودرن فيوتشر بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، على استاد السلام، في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليواصل الفارس الأبيض تفوقه على مودرن فيوتشر على مدار تاريخ مواجهاتهما.

سجل على ياسر هدف التقدم لمودرن فيوتشر، ثم تعادل حمزة المثلوثى للزمالك، قبل أن يسجل أحمد زيزو هدف الفوز لفريقه، ومن المنتظر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل باستاد القاهرة.