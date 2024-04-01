مدى صحة هدف فيوتشر وركلة جزاء الزمالك.. خبير تحكيمي يوضح (خاص)

كشف الحكم الدولي السابق ياسر محمود، عن مدى صحة هدف فريق فيوتشر ضد نظيره الزمالك، وركلة جزاء الأبيض في مباراة ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وتمكن فريق الزمالك من الفوز على نظيره فيوتشر في مباراة ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية التي جمعتهما اليوم على ملعب السلام بنتيحة هدفين مقابل هدف.

وسجل هدفي الزمالك التونسي حمزة المثلوثي، وأحمد سيد زيزو من ركلة جزاء، فيما أحرز هدف فيوتشر اللاعب علي ياسر.

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وقال ياسر محمود في تصريحات خاصة لـ “كورة 365”: “في الدقيقة 37 هدف فيوتشر صحيحًا، لأن لاعبه كان مصاب وسقط على أرضية الملعب، ومدافع الزمالك هو الذي اصطدم بعه”.

وتابع الحكم الدولي السابق: “هدف الزمالك الذي أحرزه التونسي حمزة المثلوثي صحيح”.

واختتم: “ركلة الجزاء صحيحة ولكن كان هناك دفع قبل الركلة”.

ومن المقرر أن يلاقي فريق الزمالك نظيره فيوتشر، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية، يوم الأحد الموافق 7 أبريل المقبل، على ستاد القاهرة الدولي.

وستنطلق أحداث مباراة الزمالك ضد فيوتشر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.