شكرا لقرائتكم خبر عن عودة يحذر لاعبي المقاولون من إهدار الفرص أمام الجونة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر محمد عودة، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، لاعبيه من إهدار الفرص في اللقاء المقبل أمام الجونة، خاصة مع تراجع مستوى الفريق في الناحية الهجومية خلال الفترة الأخيرة.

ويعمل جهاز المقاولون على تطوير أداء مهاجمي الفريق، وعلاج أزمة إهدار الفرص قبل العودة من التوقف، خاصة وأن المقاولون تراجع إلى المراكز الأخيرة في جدول الدوري، ولم ينجح مهاجموه سوى في تسجيل 15 هدفاً خلال 15 لقاء خاضها الفريق.

ويستعد المقاولون لمواجهة الجونة الأربعاء المقبل، ضمن منافسات مسابقة الدوري في اللقاء الذي يقام على ستاد خالد بشارة بالغردقة.

وتراجع المقاولون العرب إلى المركز الـ 17 وقبل الأخير في جدول مسابقة الدوري، برصيد 9 نقاط، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 15 مباراة، حيث فاز المقاولون في مباراة واحدة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 8 مواجهات، وسجل لاعبو المقاولون 5 أهداف واستقبلت شباكهم 19 هدفاً.