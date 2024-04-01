شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات نهائي بطولة لندن كلاسيك للإسكواش اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق في الرابعة عصر اليوم الاثنين، منافسات الدور النهائي ببطولة لندن كلاسيك للاسكواش، والتي تقام في بريطانيا خلال الفترة من 27 مارس وحتى الأول من أبريل الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 109 آلاف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وكان الثنائي المصري، مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالمياً لرجال الاسكواش، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية للسيدات، قد تأهلا لهذا الدور.

وتلتقي هانيا الحمامي في الرابعة عصراً مع الماليزية سيفا سينجاري سوبرامنيام، على أن يلتقي مصطفى عسل مع النيوزيلندي بول كول عقب انتهاء مواجهة السيدات.

وشهدت البطولة مشاركة مصرية لـ12 لاعباً ولاعبة، بواقع 6 لاعبين في منافسات الرجال، هم: فارس الدسوقي، كريم الحمامي، محمد الشربيني، مصطفى عسل، كريم عبد الجواد، وعلي أبو العينين.

و6 لاعبات في منافسات السيدات، هن: نور الشربيني، نوران جوهر، فيروز أبو الخير، هانيا الحمامي، مريم متولي، وملك خفاجي.