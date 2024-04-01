شكرا لقرائتكم خبر عن فطار الكابتن.. شيتوس: "باستا بالجمبرى وشوربة سى فود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهتم معظم الرياضيين باختيار أنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطاراً دسماً مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية.

ولكن وسط المحافظة على وزنهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الرياضات لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان.

كل يوم نقدم لكم نجماً جديداً لمعرفة وجبة إفطاره، واليوم سيكون اللقاء مع وائل رياض "شيتوس"، نجم الأهلى السابق والمدير الفنى الحالى لـ منتخب الشباب، والذى كشف عن الإفطار الذى سيتناوله اليوم قائلا، "باستا بالجمبرى وشوربة سى فود".

ويتناول شيتوس إفطارا صحيا للمحافظة على نظامه الغذائى لعدم زيادة الوزن، ويفضل دائما قضاء أوقاته الروحانية مع أصدقائه وأسرته، كما يحرص على قضاء أوقات شهر رمضان فى العبادات، خاصة أن لديه طقوسا وعادات رمضانية دينية واجتماعية مع الأقارب والأصدقاء فى الشهر الكريم.