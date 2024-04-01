شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات استقبال بعثة سيمبا التنزانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو النادى الاهلى فى الساعات الحالية اللمسات الأخيرة على استقبال بعثة فريق سيمبا التنزانى، المقرر أن تصل القاهرة الأربعاء المقبل، استعداداً لمواجهة الفريقين فى إياب ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا.

ويرتب مسئولو الأهلى استقبالا يليق ببعثة بطل تنزانيا أسوة بما تم مع المارد الأحمر فى دار السلام.

وحقق الأهلي فوزًا مهمًّا خارج الأرض بالفوز على سيمبا بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا ‏فى الدقيقة الخامسة من زمن المباراة التى جمعت الفريقين فى ذهاب ربع نهائي ‏دوري أبطال أفريقيا.‏

ويلتقي الأهلي وسيمبا في العاشرة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة فى إياب ربع النهائي لحجز بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي.‏



وحصل مسئولو النادي الأهلي على موافقة من الجهات المعنية بحضور 30 ألف مُشجع مباراة سيمبا التنزاني بإستاد القاهرة لدعم المارد الأحمر فى اللقاء المصيري.

وأوقعت قرعة دور الثمانية الإفريقى فى مواجهة مع سيمبا التنزانى على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مازيمبى الكونغولى وبترو أتلتيكيو الأنجولى فى نصف نهائى البطولة القارية التى يحمل الأهلى لقبها.