اتفاقية لتنفيذ حملات توعوية للهيئات الرياضية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي اتفاقية تعاون مع مركز التحكيم الرياضي السعودي، بهدف تقديم مبادرات تعاونية بين الطرفين، وتنفيذ حملات توعوية للهيئات الرياضية، لضمان جودة وموثوقية المعلومات الرياضية المقدمة للجمهور. وقع الاتفاقية من جانب الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، رئيس مجلس الإدارة جبر الشايقي، ومن جانب مركز التحكيم الرياضي السعودي رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد باصم. وأوضح «الشايقي»، أن إطلاق الاتفاقية جاء للإسهام في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للاتحاد، وذلك ضمن إطار الرؤية المتمثلة في تنمية الرياضة السعودية. من جهته، أكد رئيس مركز التحكيم الرياضي السعودي أن إطلاق الاتفاقية جاء للإسهام في تعزيز وتدعيم التطور الذي تعيشه القطاعات القانونية والرياضية في المملكة، والتي تهدف إلى تكريس الجهود وتفعيل البرامج الإعلامية والاتصالية والتوعوية، وبرامج الشراكة المهنية والمجتمعية للمركز.

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