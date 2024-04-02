شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي ينهى برنامجه التأهيلى ويقترب من قيادة هجوم الأهلى أمام سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الأهلي ، من اللحاق بمباراة فريقه أمام سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما أنهى اللاعب برنامجه التأهيلي للإصابة التى لحقت وكانت عبارة عن شد في العضلة الخلفية.

وغاب وسام أبو علي الأهلي عن الأهلي في عدة مباريات بسبب شد الخلفية، أبرزها الزمالك في نهائي كأس مصر ثم البنك الأهلي في الدوري وأخير سمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، قبل أن يتعافى اللاعب ويصبح جاهزاً من الناحية الطبية للمشاركة في مباراة الجمعة المقبل، ولكن القرار النهائي من ضمه إلى قائمة لقاء سيمبا ومشاركته في المباراة وجهة نظر مارسيل كولر.

ويستعد الأهلى لمواجهة سيمبا التنزانى في إياب ربع نهائي دوري الأبطال فى العاشرة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى فى حضور 30 ألف مشجع.

وحقق الأهلي فوزًا مهمًّا خارج الأرض بالفوز على سيمبا بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا ‏فى الدقيقة الخامسة من زمن المباراة التى جمعت الفريقين فى ذهاب ربع نهائي ‏دوري أبطال أفريقيا.‏

وأوقعت قرعة دور الثمانية الأفريقي في مواجهة مع سيمبا التنزاني على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكو الأنجولي في نصف نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلى لقبها.