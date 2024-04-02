شيك "الأنيق" يعود من بعيد للعب دور منقذ ليفركوزن

الرياص - اسماء السيد - برلين : بعد ابتعاده 14 شهراً عن الملاعب بسبب اصابات متكرّرة، عاد المهاجم التشيكي باتريك شيك من بعيد، ليلعب دور مسجّل الأهداف القاتلة لباير ليفركوزن الذي اقترب من احراز لقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه.

تعرّض المهاجم الفارع الطول (1.91 م) لسلسلة إصابات كادت تنهي مسيرته. غاب عن معظم موسم 2023 بعد جراحة بفخذه ثم انتكاسات بربلة ساقه، فقال في مقابلة مع موقع رابطة الدوري الألماني في شباط (فبراير) "نعم، 14 شهراً من دون خوض أية مباراة. كان أمراً قاسياً. أنا ممتن لممارسة كرة القدم مجدداً".

تابع إبن الثامنة والعشرين "الأشهر الثمانية الأولى كانت الأصعب في مسيرتي عندما لم نكن نعرف ماذا يحدث، لماذا أعاني من الألم وليس بمقدوري ممارسة كرة القدم. ارتحت بعد الجراحة وحدّدت هدفاً برأسي بأن أعود متحفّزاً بعد أربعة أشهر".

عاد ليشارك في صنع التاريخ

عاد شيك، القادم إلى ليفركوزن من روما الإيطالي في 2020، تدريجاً إلى المباريات، فشغل مركز المهاجم البديل في موسم قد يصبح تاريخياً.

تتربّع تشكيلة المدرب الإسباني شابي ألونسو على صدارة ترتيب البوندسليغا، بفارق 13 نقطة عن بايرن ميونيخ حامل اللقب في آخر 11 موسماً، قبل سبع مراحل على ختام الموسم.

لم يخسر الفريق الذي أسّسته عام 1904 شركة باير العملاقة في صناعة الأدوية والصناعات الكيميائية، في 39 مباراة بمختلف المسابقات (34 فوزاً و5 تعادلات).

بطل الوقت الضائع

سلسلة يدين فيها " دي فيركسيلف" إلى شيك، بعد تسجيله أربعة أهداف دراماتيكية في الأسابيع الأخيرة ساهمت بقلب الطاولة في الأوقات القاتلة.

دخل في الدقيقة 80 عندما كان فريقه متخلفاً 1- 2 على ارض قره باغ الأذربيجاني في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، فسجّل هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت البدل عن ضائع.

سيتذكره عشاق قره باغ كثيراً، بعد أن ترك لهم "مفاجأة" موجعة في مباراة الإياب. دخل هذه المرة في الدقيقة 59 في 14 آذار (مارس) الماضي، وكان فريقه متخلفاً 0 -1 ثم بهدفين.

طبع بصمته مرّتين في الشباك في الدقيقتين 90+3 و90+8 ليفوز فريقه 3 2.

جسّد دور الهداف القاتل السبت الماضي أمام هوفنهايم. عادل فريقه 1- 1 في الدقيقة 87، قبل أن يتابع عرضية في الدقيقة 90+1 منحت ليفركوزن فوزاً جديداً (2 -1).

قال لاعب سمبدوريا وروما الايطاليين سابقاً والذي خاض تجربة معاراً مع لايبزيغ الألماني، بعد الفوز على هوفنهايم "لا أجد الكلمات لوصف هذه النهاية! هذا أمر لا يُصدّق.. أظهرنا إيماننا حتى النهاية".

يشرح مهندس الانتصارات ألونسو الذي أعلن بقاءه مع ليفركوزن موسماً جديداً رغم تهافت الأندية الكبرى لضمّه، عدم استسلام فريقه "نجحنا هذا الموسم بالاستمرار حتى المتر الأخير".

ليفركوزن الذي يستعد لمواجهة فورتونا دوسلدورف الأربعاء في نصف نهائي كأس ألمانيا ثم وست هام الإنكليزي في ربع نهائي يوروبا ليغ، قد يصبح اول فريق يتحاشى الخسارة في موسم كامل من البوندسليغا.

ليس شيك العلامة الأبرز في هجومه، في ظل بروز الدولي فلوريان فيرتس، النيجيري فيكتور بونيفايس والظهيرين الهولندي جيريمي فريمبونغ والإسباني أليكس غريمالدو.

ورغم تسجيله 5 أهداف في 14 مباراة في الدوري، إلا انه غالباً ما يكون حاسماً، خصوصاً في المسابقة القارية حيث يسجّل هدفاً في كل 31 دقيقة.

يتميّز شيك، صاحب خمسة أهداف في آخر خمس مباريات، بطريقة تخلّصه من الرقابة، تموضعه والكرات المشتركة الرأسية.