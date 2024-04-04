ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على أستون فيلا.. لعبة الكراسي مستمرة

يقدم لكم موقع “كورة 365″، ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024، بعد الفوز الذي يحققه مانشستر سيتي على أستون فيلا.

وحقق مانشستر سيتي الفوز على أستون فيلا، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل آرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 68 نقطة، بفارق نقطة عن ليفربول الوصيف، ومانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.

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وافتتح رودري، أهداف المباراة لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 11، ولكن تعادل جون دوران، لفريق أستون فيلا في الدقيقة 20.

وقبل نهاية الشوط الأول، خطف فيل فودين، هدف التقدم في الدقيقة 45+1، حيث سدد ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء بشكل رائع في الشباك.

وشهدت الدقيقة 62، الهدف الثالث لصالح مانشستر سيتي، حيث جاء بعد تمريرة إلى رودري الذي راوغ ومررها إلى فودين، داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك الضيوف.

ووقع فودين، على الهاتريك في الدقيقة 70 لصالح السيتي، بعدما قطع الكرة من دفاع أستون فيلا وسددها بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز آرسنال ومانشستر سيتي

1- آرسنال: 68 نقطة.

2- ليفربول: 67.

3- مانشستر سيتي: 67.

4- أستون فيلا: 59.

5- توتنهام: 57.

6- مانشستر يونايتد: 48.

7- وست هام: 45.

8- نيوكاسل يونايتد: 44.

9- برايتون: 42.

10- وولفرهامبتون: 42.

11- بورنموث: 41.

12- تشيلسي: 40.

13- فولهام : 39.

14- كريستال بالاس: 30.

15- برينتفورد: 27.

16- إيفرتون: 26.

17- نوتينجهام فورست : 25.

18- لوتون تاون: 22.

19- بيرنلي: 19.

20- شيفيلد يونايتد: 15.