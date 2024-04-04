مصر تتراجع في تصنيف الفيفا والأرجنتين تتصدر ومركز مفاجئ لـ قطر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن تصنيف المنتخبات لشهر إبريل، والذي شهد تراجع منتخب مصر بعد البطولة الودية “كأس عاصمة مصر”.

وتراجعت مصر مركزًا لتأتي في المركز الـ37 عالميًا، فيما جاءت في المركز الرابع إفريقيًا، وذلك بعد الهزيمة من كرواتيا في نهائي البطولة الودية الأخيرة “كأس عاصمة مصر”.

وتصدر منتخب المغرب قائمة المنتخبات الإفريقية، فيما حل في المركز الثالث عشر عالميًا، وجاء خلفه منتخب السنغال في المركز الثاني إفريقيًا والسابع عشر عالميًا.

اقرأ أيضًا.. لاعب منتخب مصر السابق يعلق على أزمة محمد صلاح وحسام حسن

وجاء منتخب نيجيريا في المركز الثالث إفريقيًا والثلاثين عالميًا.

وعلى صعيد آسيا فقد تصدر منتخب قطر التصنيف للمنتخبات العربية، فيما حل في المركز الخامس على مستوى القارة، وجاء في المركز الـ34 عالميًا وهو أفضل تصنيف في تاريخه، وذلك بعد التتويج ببطولة كأس آسيا الأخيرة على حساب منتخب الأردن.

وعلى الصعيد العالمي فقد تصدر منتخب الأرجنتين القائمة، فيما حل منتخب فرنسا ثانيًا، وجاء منتخب بلجيكا ثالثًا، فيما حلت إنجلترا في المركز الرابع، والبرازيل في المركز الخامس.