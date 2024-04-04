هل يطيح قرار كاف بالزمالك من دوري أبطال أفريقيا للعام الثاني تواليا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

حالة من الغموض تحيط على قرار مشاركة الأندية المصرية، في البطولات الأفريقية الموسم المقبل، في ظل عدم وضوح رؤية موعد انتهاء بطولة الدوري المصري حتى الآن.

وأكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، في تصريحات سابقة، أنه في حال استمر الدوري المصري مع موعد إرسال أسماء الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية، سيتم إرسالها على حسب ترتيب الدور الأول مثل الموسم الماضي.

ويعد قرار مشاركة الأندية المصرية في البطولات الأفريقية الموسم المقبل، مرتبطا بقرار الاتحاد الأفريقي، وموعد إقامة بطولة الموسم الجديد، الذي يتحدد بناء عليه الموعد النهائي لإرسال الاتحادات المحلية أسماء أنديتها المشاركة في دوري الأبطال والكونفدرالية.

الزمالك مهدد بعدم المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا

ويعاني فريق الزمالك من التأخر في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري، وأصبح مهددا بعدم المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي.

ويحتل الزمالك حاليا المركز 13 في مسابقة الدوري المصري برصيد 15 نقطة، بعد خوض 11 مباراة فقط، حقق الفوز في 4 مباريات وخسر مثلهم وتعادل في ثلاثة.

ويشارك فريق الزمالك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثالث في بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي، خلف الأهلي المتصدر وبيراميدز الوصيف.

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