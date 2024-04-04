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تشكيل تشيلسي لمواجهة مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدير الفني ماوريسيو بوكيتينو تشكيل فريق الأساسي الذي سيبدأ به مواجهة اليوم ضد مانشستر يونايتد على ملعب ستامفورد بريدج في قمة منافسات الجولة 31 من الممتاز.

وجاء تشكيل تشيلسي للمباراة كالأتي:

حارس المرمى: بيتروفيتش

الدفاع: كوكوريلا .. بادياشيل .. ديساسي .. غوستو

الوسط: غالاغر .. اينزو .. كايسيدو 

الهجوم: مودريك .. جاكسون .. بالمر

المباراة ستنطلق في تمام الساعة 9:15 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.

يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة حصدها من 29 مباراة بواقع 15 فوز و3 تعادلات، بينما تعرض للهزيمة في 11 مباراة.

بينما يتواجد فريق تشيلسي في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 40 نقطة، حصدها من 11 فوز و7 تعادلات بينما خسر في 10 مباريات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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