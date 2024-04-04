التشكيل الرسمي لقمة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

أعلن مدربا تشيلسي ومانشستر يونايتد، بوتشيتيو وإيرك تن هاج، عن تشكيل الفريقين في لقاء القمة بـ الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق المواجهة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت “القاهرة” على ملعب “ستامفورد بريدج”.

ويحتل تشيلسي المركز الثاني عشر في بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، برصيد 40 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 48 نقطة.

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تشكيل تشيلسي أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: بيتروفيتش.

الدفاع: جوستو – ديساسي – بادياشيل – كوكوريلا.

الوسط: إنزو فيرنانديز – كايسيدو – جالاجير.

الهجوم: مودريك – بالمر – جاكسون.

وشهدت مقاعد البدلاء تواجد كل من: “بيتينيلي – تياجو سيلفا – شالوباه – شوكويميكا – كاسادي – مادويكي – ستيرلينج – تورياينن – جيلكريست”.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أونانا.

الدفاع: بيساكا – فاران – مجواير – دالوت.

الوسط: كاسيميرو – ماينو – برونو فيرنانديز.

الهجوم: أنتوني – جارناتشو – هويلاند.

وشهدت مقاعد البدلاء تواجد كل من: “هيتون – إيفانز – كامبوالا – ديالو – أمرابط – إيركسن – مكتوميناي – ماونت – راشفورد”.