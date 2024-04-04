"هويلند في مواجهة مودريك".. التشكيل الرسمي لقمة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يلاقي فريق تشيلسي الإنجليزي نظيره فريق مانشستر يونايتد، في إطار منافسات الجولة الـ 31 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهر، على ستاد "ستامفورد بريدج".

ويدخل تشيلسي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بيتروفيتش.

خط الدفاع: جوستو، دياساسي، بادياشيلي، كوكوريا.

خط الوسط: إنزو، كايسيدو، بالمر.

خط الهجوم: مودريك، جالاجير، جاكسون.

فيما جاء تشكيل فريق مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: دالوت، ماجواير، فاران، وان بيسكا.

خط الوسط: كاسيميرو، كوبي ماينو، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أنتوني، هويلند، جارناتشيو.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، فيما يأتي فريق تشيلسي في المركز الثاني عشر برصيد 56 نقطة.