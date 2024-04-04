تشيلسي ومانشستر يونايتد.. شوط أول مثير ينتهي بالتعادل

ياسر رشاد - القاهرة - شهد الشوط الأول من مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد أربعة أهداف بواقع هدفين لكل فريق في المواجهة المقامة على استاد ستامفورد بريدج معقل البلوز ضمن منافسات الدوري الانجليزي.

بادر تشيلسي بالتسجيل عن طريق كونور غالاغير وكول بالمر في الدقيقتين 4، 19، ثم عاد مانشستر يونايتد إلى المباراة مرة أخرى بعدما أدرك التعادل عن طريق اليخاندور جارناتشو وبرونو فرنانديز في الدقيقتين 34، 39 من عمر المباراة.

وجاء تشكيل تشيلسي للمباراة كالأتي:

حارس المرمى: بيتروفيتش

الدفاع: كوكوريلا .. بادياشيل .. ديساسي .. غوستو

الوسط: غالاغر .. اينزو .. كايسيدو

الهجوم: مودريك .. جاكسون .. بالمر

وجاء تشكيل اليونايتد للمباراة كالأتي:

حارس المرمى: أونانا

الدفاع: بيساكا .. ماغواير .. فاران .. دالوت

الوسط: ماينو .. كاسيميرو .. برونو فيرنانديز

الهجوم: غاراناتشو .. هويلاند .. انتوني

المباراة ستنطلق في تمام الساعة 9:15 بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.

يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة حصدها من 29 مباراة بواقع 15 فوز و3 تعادلات، بينما تعرض للهزيمة في 11 مباراة.

بينما يتواجد فريق تشيلسي في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 40 نقطة، حصدها من 11 فوز و7 تعادلات بينما خسر في 10 مباريات.