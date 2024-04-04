في دقيقتين.. تشيلسي يحبط ريمونتادا مانشستر يونايتد بفوز مثير بـ الدوري الإنجليزي

تمكن فريق تشيلسي، من تحقيق الفوز على أرضه أمام مانشستر يونايتد، بنتيجة 4-3 ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح كونور جالاجير التسجيل لصالح تشيلسي في الدقيقة الرابعة، وأضاف كول بالمر الهدف الثاني من ركلة جزاء بالدقيقة 19.

وفي الدقيقة 34، نجح الأرجنتيني أليخاندرو جاراناتشو في تسجيل التعادل لمانشستر يونايتد، قبل أن يضيف البرتغالي برونو فيرنانديز الهدف الثاني بعد مرور 5 دقائق فقط.

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وعاد الأرجنتيني، من تسجيل الهدف الثالث لفريقه والثاني له بالدقيقة 67 من الشوط الثاني، وتمكن كول بالمر من قلب الطاولة على يونايتد بتسجيل هدفين متتاليين، حيث أدرك التعادل بالدقيقة 90+10، وبعدها بدقيقة نجح في تسجيل الهدف الرابع.

وبهذه النتيجة رفع فريق تشيلسي رصيده للنقطة 43 في المركز العاشر، فيما توقف رصيد يونايتد عند 48 نقطة بالمركز السابع بجدول ترتيب البريميرليغ.