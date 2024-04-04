بالأرقام.. تقييم أفضل وأسوأ لاعب في مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد

كشفت شبكة “سوفا سكور” للاحصائيات تقييم لاعبي تشيلسي ومانشستر يونايتد، في مباراة ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية، والتي أقيمت بين الفريقين اليوم على ملعب السلام.

وتمكن فريق تشيلسي، من تحقيق الفوز على أرضه أمام مانشستر يونايتد، بنتيجة 4-3 ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذه النتيجة رفع فريق تشيلسي رصيده للنقطة 43 في المركز العاشر، فيما توقف رصيد يونايتد عند 48 نقطة بالمركز السابع بجدول ترتيب البريميرليج.

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تقييم لاعبو مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

حصل كول بالمر، على أعلى تقييم من جانب فريق تشيلسي، بالدرجة النهائية 10/10، بعد تسجيله ثلاثة أهداف “هاتريك”.

وجاء موسيس كايسيدو، لاعب خط وسط تشيلسي كأسواء لاعبي البلوز بتقييم 6.1.

وفي المقابل تحصل النجم الأرجنتيني جارناتشو، على أعلى تقييم في فريق مانشستر يونايتد بواقع 8.5، بعد تسجيله ثنائية في مرمى تشيلسي.

وجاء المدافع هاري ماجواير، بالمناصفة مع زميله ديوجو دالوت، كأسوأ لاعبي مانشستر يونايتد، بتقييم بلغ 6.3.