صلاح: على لاعبي الأهلي عدم الانشغال بنتيجة مباراة الذهاب أمام سيمبا

ياسر رشاد - القاهرة - قال محمد صلاح، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن مباراة النادي الأهلي أمام سيمبا التنزاني، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ستكون صعبة على الأحمر، حال عدم تنفيذ اللاعبين لتعليمات مارسيل كولر، المدير الفني.

أضاف محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "يجب أن نحيي فريق الأهلي على ما قدمه الفريق في مباراة الذهاب، خصوصًا في ظل حالة الإرهاق لدى اللاعبين الدوليين".

وأشار: "الأهلي عرف من أين تؤكل الكتف وبأقل مجهود، ونجح في امتصاص حماس لاعبي سيمبا، وعاد إلى القاهرة بنتيجة غالية عليه ان يستثمرها غدًا".

وواصل: "الأهلي يمتلك الخبرات، والجماهير سيكون عليهم عاملًا كبيرًا أيضًا، على لاعبي الأهلي أن يركزوا ولا ينشغلون بنتيجة مباراة الذهاب".

وتابع: "التركيز سيجعل المباراة سهلة على الأهلي، وعلى اللاعبين عدم التفكير في نتيجة مباراة الذهاب، لأن فريق سيمبا لا يبكي على شيء".

وأختتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "تصريحات مارسيل كولر قبل مباراة سيمبا متوازنة وعاقلة، وهذه المواجهة ستكون صعبة، إذا لم ينفذ لاعبي الأهلي تعليمات مدربهم".