تشكيل الهلال المتوقع أمام الخليج..غياب ميتروفيتش

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الهلال مع نظيره الخليج مساء اليوم الجمعة في الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ونجح الهلال في مباراته الماضية من الانتصار على الأخدود بنتيجة ثلاث أهداف نظيفة في الجولة الماضية ليعزز صدارته في جدول ترتيب الدوري السعودي.

فيما استطاع الخليج بقيادة المحترف الدولي المصري محمد شريف تحقيق الانتصار في آخر مباراتين له في الدوري أمام الرائد وضمك.

يأتي الهلال السعودي في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 74 نقطة بعد تحقيق 24 انتصار والتعادل في مباراتين سجل 79 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا، بينما يتواجد الخليج تاسعا برصيد 34.

تنطلق مباراة الهلال والخليج في التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة على SSC.

ويفقد الهلال أهم عناصره الهجومية بعد تأكد غياب ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الزعيم لمدة ست أسابيع بسبب الإصابة.

تشكيل الهلال المتوقع أمام الخليج:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: محمد البريك، خاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني

خط الوسط: سافيتش، روبن نيفيز، ميشيل ديلجادو

خط الهجوم: مالكوم، سالم الدوسري، صالح الشهري